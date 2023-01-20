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業主遲遲未肯達成交易　買家即轉購同屋苑其他單位　全．城滙兩房865萬沽

股樓投資 18:25 2023/01/20

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樓市交投氣氛好轉，有業主怕錯失日後升浪，所以遲遲未肯達成交易，最終買家只好轉購另一單位。美聯物業戴偉強說，荃灣全．城滙7座中層B室，實用面積431平方呎，兩房間隔，日前減價25萬元，以865萬元易手，實用呎價約20,070元。 

戴偉強說，據悉新買家原打算購入同屋苑其他單位，惟該單位業主擔心錯失日後樓市升浪，所以遲遲未落實成交，新買家見狀即換購同屋苑其他單位，更為免夜長夢多，未等放工，即趁午休期間落訂。 

資料顯示，原業主於2017年以717.2萬元購入物業，持貨逾5年，現賬面獲利約147.8萬元，期內物業升值約21%。 

延伸閱讀 【有相睇】不甘被欺壓　新葵芳花園兩房業主封盤不賣　上車客追價25萬打動業主割愛【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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