保特戶口僅剩不足10萬 擬告投資公司詐騙近億

牙買加飛人保特職業生涯屢創百米世界紀錄，身家亦是甚為豐厚。近日保特聲稱懷疑一間私人投資公司涉嫌詐騙，疑從其儲蓄戶口偷走超過1,000萬英鎊，僅剩不足1萬英鎊存款。據悉保特勒令10日內歸還款項，否則控訴投資公司。

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保特（Usain Bolt）代表律師戈登（Linton Gordon）表示，保特月初查看擺放迎分退役及畢生儲蓄的戶口餘額時，發現只剩僅約9,700英鎊（約9.4萬港元），消失金額達劇1,000萬英鎊（約9,672萬港元）。

戈登指出，如果帳戶金額無誤，保特懷疑可能涉及嚴重的欺詐及盜竊罪行。據悉，被指涉嫌盜取保特帳戶金錢是名為Stocks & Securities的一間私人投資公司，保特已勒令對方10日內還款，否則將提告。

保特經理人沃克（Nugent Walker）表示，保特是Stocks & Securities超過10年的老顧客。據財經雜誌《福布斯》（Forbes）估計，保特身家約為3,100萬美元（約2.42億港元）。

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Stocks & Securities發表聲明，指了解客戶對帳戶資金大幅「縮水」感到緊張，稱公司正密切監察情況，會盡快通知客戶相關解決方法。公司聲稱月初發現有疑似詐騙事件，有指不少客戶亦聲稱帳戶無故損失大量資金。

牙買加的金融服務委員會正調查事件及公司，當地金融部長克拉克（Nigel Clarke）指情況令人憂慮，但承認事件不尋常。

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責任編輯：吳漢培