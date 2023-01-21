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辛偉誠訪蘭開夏郡 民眾當面求借20英鎊交暖氣費

環球社會熱點 08:05 2023/01/21

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英國首相辛偉誠本月初承諾會削減通脹，通脹率雖然連續兩個月下跌，但仍貼近40年高位。辛偉誠到訪英格蘭的蘭開夏郡期間，有民眾當面要求辛偉誠借20英鎊給自己繳交暖氣費。

辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）周四（19日）到訪蘭開夏郡海濱小鎮莫克姆（Morecambe），期間有民眾大聲詢問：「辛偉誠，借20英鎊畀我交暖氣費。」（Lend us 20 quid for my heating bill, Rishi.）

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英媒指辛偉誠未有作答覆，未知在現場是否有聽到該名民眾的要求。

英國家庭的能源費用去年4月大幅上調54%，於全國引發生活成本危機。政府於去年10月出手干預，實施能源價格上限補貼民眾。

艾力寳雲被控過失殺人 同劇軍械師亦遭起訴 【下一頁】

辛偉誠與出身豪門的妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）的身家約有7.3億英鎊（約70.6億港元），是英王查理斯三世（King Charles III）的兩倍。

辛偉誠被嘲笑不懂用信用卡付款

辛偉誠曾多次被批評離地，包括去年被拍到於油站似乎不懂得使用感應式支付的信用卡付款，店員當時取出條碼掃描器嘗試掃描商品，但辛偉誠卻取出信用卡準備付款。

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責任編輯：鄭錦玲

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