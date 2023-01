辛偉誠訪蘭開夏郡 民眾當面求借20英鎊交暖氣費

英國首相辛偉誠本月初承諾會削減通脹,通脹率雖然連續兩個月下跌,但仍貼近40年高位。辛偉誠到訪英格蘭的蘭開夏郡期間,有民眾當面要求辛偉誠借20英鎊給自己繳交暖氣費。

辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間 【下一頁】

辛偉誠(Rishi Sunak)周四(19日)到訪蘭開夏郡海濱小鎮莫克姆(Morecambe),期間有民眾大聲詢問:「辛偉誠,借20英鎊畀我交暖氣費。」(Lend us 20 quid for my heating bill, Rishi.)

▼ 點擊圖片放大 +2

英媒指辛偉誠未有作答覆,未知在現場是否有聽到該名民眾的要求。

英國家庭的能源費用去年4月大幅上調54%,於全國引發生活成本危機。政府於去年10月出手干預,實施能源價格上限補貼民眾。

艾力寳雲被控過失殺人 同劇軍械師亦遭起訴 【下一頁】

辛偉誠與出身豪門的妻子阿克沙塔(Akshata Murthy)的身家約有7.3億英鎊(約70.6億港元),是英王查理斯三世(King Charles III)的兩倍。

辛偉誠被嘲笑不懂用信用卡付款

辛偉誠曾多次被批評離地,包括去年被拍到於油站似乎不懂得使用感應式支付的信用卡付款,店員當時取出條碼掃描器嘗試掃描商品,但辛偉誠卻取出信用卡準備付款。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:鄭錦玲