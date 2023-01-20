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【職場熱話】港男30歲月入20K 自嘲一事無成望轉工 網民：人工不能決定一切

理財智慧 18:45 2023/01/20

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努力上進是香港的風氣，無論上班還是上學，總之就是目標是做到最好。如果達不到目標，自己。近日就有網民就在討論區發帖，指自己差不多三十歲，還是一事無成。


樓主經歷：

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不少人覺得樓主想得太多，指一個人是不是一事無成不是用薪金來決定。轉工也是一個好方法來證明自己，至少樓主想要的加薪一定會有。他們建議樓主想穩定又高薪的話，可以考紀律部隊，甚至去做銀行前線跑數也可以。

不過，亦有網民考慮到樓主到30歲也只是月薪20K，他們就覺得是樓主太沒用。以30K來衡量也是太膚淺，因為賺錢手段很多，只要樓主願意星期六日上班，一個月做28-30天，肯定會有30K。

 

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責任編輯：張瑋婷

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