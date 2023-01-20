賣樓「過肥年」　星河明居三房戶「意頭價」828萬沽　業主累減122萬沽仍賺3.2倍

市況回暖，用家加快入市步伐，有家長為方便小朋友上學，趕於農曆新年前購入鑽石山星河明居三房戶。美聯物業嚴俊禮說，星河明居D座高層7室，實用面積517平方呎，三房間隔，日前以「意頭價」828萬元易手，實用呎價約16,015元。

嚴俊禮說，上址於去年初放盤，當時叫價950萬元，原業主見農曆新年臨近，加上持貨多年獲利甚豐，終減價122萬元，至828萬元易手，而買家為家長客，為方便小朋友上學，所以購入上址。

資料顯示，原業主於2003年11月以195萬元購入上述單位，持貨超過19年，現帳面獲利633萬元，單位升值約3.2倍。

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