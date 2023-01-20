維港頌高層三房3100萬售　持貨6年僅帳蝕2%

近月樓市交投稍稍回升，市場亦錄得部分豪宅成交，入伙3年多的北角維港頌再錄蝕讓成交，唯蝕蝕幅度已顯著收窄，最新成交價較6年前購入價僅跌價2%，世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角維港頌3座高層B單位，實用面積約1,037平方呎，單位屬3房連主人套房加工人套房設計，單位屬於前臨北面全維港海景，成交價約3,100萬元易手，實用面積呎價29,894元。

據悉，單位原業主於2017年4月，向發展商一手購入單位，當年購入價約達3,151萬元，業主持貨6年帳面損失51萬元，期間單位貶值約2%而已。翻查資料，屋苑近半年錄約5宗成交，全部「見紅」離場，其中甚至有個案的帳面蝕讓幅度高至兩成。

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