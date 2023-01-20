  • 18°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

維港頌高層三房3100萬售　持貨6年僅帳蝕2%

股樓投資 18:12 2023/01/20

分享：

分享：

近月樓市交投稍稍回升，市場亦錄得部分豪宅成交，入伙3年多的北角維港頌再錄蝕讓成交，唯蝕蝕幅度已顯著收窄，最新成交價較6年前購入價僅跌價2%，世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角維港頌3座高層B單位，實用面積約1,037平方呎，單位屬3房連主人套房加工人套房設計，單位屬於前臨北面全維港海景，成交價約3,100萬元易手，實用面積呎價29,894元。

據悉，單位原業主於2017年4月，向發展商一手購入單位，當年購入價約達3,151萬元，業主持貨6年帳面損失51萬元，期間單位貶值約2%而已。翻查資料，屋苑近半年錄約5宗成交，全部「見紅」離場，其中甚至有個案的帳面蝕讓幅度高至兩成。

延伸閲讀【有相睇】有意在港長期發展 內地專才855萬買東堤灣畔海景三房 需付約256萬「辣招稅」【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

同場加映 【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

同場加映 【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

維港頌 世紀21 北角 二手市場

上一篇文章

賣樓「過肥年」　星河明居三房戶「意頭價」828萬沽　業主累減122萬沽仍賺3.2倍

下一篇文章

【消費優惠】中銀信用卡與網購推出「Friday 狂賞派」優惠 (附「士多」及「鄰住買」優惠碼)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！
【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！
【新年逗利市】市民派利是4年來最「手鬆」 一成四港人每封「100元或以上」 10蚊利是都仲有人派！
【新年逗利市】市民派利是4年來最「手鬆」 一成四港人每封「100元或以上」 10蚊利是都仲有人派！
【通關復常】傳羅湖及皇崗口岸或下月初重開 莎莎周生生佐丹奴創1年新高
【通關復常】傳羅湖及皇崗口岸或下月初重開 莎莎周生生佐丹奴創1年新高
【職場熱話】港男力數四大IT行業不好理由 指僧多粥少前景未明 網民：第四點根本就是事實
【職場熱話】港男力數四大IT行業不好理由 指僧多粥少前景未明 網民：第四點根本就是事實
【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理陳智靈 工料測量師轉職財策 助客戶築建豐盛生活
【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理陳智靈 工料測量師轉職財策 助客戶築建豐盛生活
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款