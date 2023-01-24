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【銀包理財】銀包放定額金錢 原來有助理財?

理財智慧 18:00 2023/01/24

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科技發達，不少人都會用電子支付工具或者以信用卡作為平日購物的支付工具，然而這些都會令人不知不覺愈花愈多錢。若你不是一個自律的人，建議你回到最原始的方法，嘗試個月將所有信用卡放在家裡，不用任何電子支付工具，只留下一張八達通作交通用途，從而學習觀察個人的消費習慣。

1.銀包放定額現金

由於過去太依賴信用卡及電子支付，令人對現金的花費缺乏實在感。建議你可以在自己的銀包裡放定額的現金，例如每星期將特定的金額放在銀包內，目標就是每星期銀包都有餘款，餘下得愈多愈好。

公司要求已婚同事「站出來」 未婚同事排隊收逗利市 【見下頁

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2.提升金錢價值

當你儲蓄戶口有6個月的儲蓄資金，你又預計短期內不需要運用該筆資金。當你戶口已經有3-6個月的儲蓄資金，你就可以考慮活用金錢、讓錢產生價值！因為如果只是單純的把錢存在戶頭裡，由於現在的存款利率普遍偏低，那些在戶口裡的錢是非常難以增長的，所以儲蓄了一筆應急錢後，「多出」的金錢就可以考慮透過投資股票的效益、學習、體驗等的用途，這樣才能讓錢活起來，超出原來的價值。

【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！【見下頁】​​​​​​

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撰文 : 陳玉蓮

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