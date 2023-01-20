【加元定存】花旗料年初四加拿大加息0.25厘 加元定存短息王15厘

▲ 花旗料下周三加拿大調高息率四分一厘。

加拿大將於大年初四、即下周三（1月25日）議息，花旗銀行的專家預計加息已近尾聲，加央行於新年開局只加息四分一厘；且料3月再加0.25厘，令目標利率至4.75厘，加息期有望於首季結束。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，下周加拿大或加息25點子；而今輪加息周期可能累加至4.75厘，即餘下再有50點子的加幅。

■花旗：4因素利好澳元 料3個月內見0.68

問及澳紐加幣中首選哪隻，廖嘉豪透露最看好澳元，主因有4，包括︰憧憬今年下半年中國經濟復甦，適逢聯儲局政策可能轉向，對風險資產有利；疊加澳洲通脹下降，導致澳元實際收益率上升；以及與其他央行相比，澳洲央行支持增長的總體立場，或利好澳元。

展望商品貨幣的前景，廖嘉豪料，3個月內澳元見0.68，未來半年及1年重上0.74，兩年的長期目標預測為 0.76。紐元同期依次為 0.62、 0.66及 0.67。加元的3個月預測為1.4、 未來半年到1年料為1.3，兩年長期目標將挑戰1.25。

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加央行自去年2月把利率正常化，採激進加息，但去年第四季已放緩加息步伐；不過，港銀仍勇於上調加元定期存款息，包括中銀香港（02388）於新年伊始勁加7天年息1厘、新息率至12厘。南商加1個月年息0.3厘至2.7厘，恒生（00011）也新推1個月年息2.39厘。

■觀望加央行議息 7天短存建行亞洲15厘吸睛

加元昨（19日）收報1.3466，短期操作上，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周加元上落區間在1.335到 1.3615；兌港元為5.75至 5.86。

專家忠告對加元有需要者，不妨先開立1星期的短存，既可靜觀議息結果，且高息選擇又多。目前7天年息以建行亞洲的15厘膺高息王，恒生為13.9厘，富邦是11.88厘，滙豐（HSBC）及渣打香港（02888）的相同短存也有13厘，信銀國際、南商及集友齊為10厘。

至於1個月期以花旗的7厘最高，3個月及半年期皆以恒生的3.09厘領先，1年期是渣打的3.5厘佔優；工銀亞洲1年也有3.4厘、星展為3.2厘、大眾銀行為3.1厘、招商永隆享1.8厘。

此外，光大證券國際「外滙通」環球市場及外滙策略師黃俊能說，雖然加央行於去年12月的議息會議後，曾明言有較多迹象顯示通脹壓力正緩和，考慮需否繼續加息以遏抑通脹，此番鴿派聲明令市場憧憬加拿大的加息周期或快將完結。

■光證：加息口料4.75厘見頂 加元今年高低位1.28到1.35

惟黃俊能補充，加國其後公布上年的11月消費者物價指數，按年上升6.8%，縱使按月略放緩0.1個百分點，但仍高於市場預期；期內核心通脹則維持5.8%不變。加央行行長麥克勒姆強調令通脹回落到2%的目標水平是2023年的首要工作。

黃俊能預期，加央行將於1月及3月將各加息0.25厘，今次加息周期將隔夜拆息利率升至4.75厘便暫告一段落。

另加拿大房地產協會（CREA）指，去年加國住宅樓價跌7.5%；較去年2月高峰時急挫13%，為2005年有紀錄以來的最大跌幅，市料主因受急進加息所累。

談及商品貨幣，黃俊能估計美元兌加元今年的高低位介乎1.28 到 1.35，年底目標價為1.28；紐元兌美元今年的低位在 0.55，年尾重上高位 0.68。澳元今年的上落區間在0.65至 0.75，年底目標價0.73。

黃俊能以3大利好面最看好澳元，他剖析︰（1）首先，內地優化防疫封控，將有利經濟活動回復正常，特別是製造業活動復甦，同時代表對鐵礦石等商品需求將大幅增加。根據中國海關總署資料顯示，2021年中國進口鐵礦砂及其精礦進口量超過11.2億噸；鐵礦石出口佔澳洲總出口量超過20%，意味中國對鐵礦石的需求回升，將帶動澳洲的貿易表現，推動整體經濟增長。

（2）澳洲儲備銀行於去年10月時已減慢加息步伐至0.25厘，為首間下調加息幅度的主要央行。而去年底議息會議紀錄更有暫停加息的討論，令市場視為加息周期或快將完結，為澳洲經濟復甦鋪路。

（3）澳洲政府亦上調了2022 至2023財政年度資源和能源出口收入預測，至創紀錄的4,590億澳元，預期理想的貿易表現帶動經濟發展，或令澳洲避免陷入經濟衰退。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君