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【日本經濟】日本去年12月核心CPI按年升4%　創1981年以來最高

宏觀解讀 18:13 2023/01/20

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日本總務省數據周五公布，去年12月全國核心消費物價指數（Consumer Price Index， CPI）按年上升4%，符合市場預期，創1981年12月以來最大升幅，為連續16個月上升，市場對日本央行收緊貨幣政策的預期繼續升溫。每美元兌日圓暫報129.35，兌港元6.06算。

最新公布的4%核心通脹已連續9個月高於日本央行訂下的2%通脹目標，物價持續上漲將加劇市場對央行可能低估通脹強勢的擔憂，推測央行或會重新考慮未來政策方向。

大和證券首席經濟學家末廣徹指距離日本央行行長黑田東彥離任仍有幾個月時間，料央行將堅持目前的政策框架，但並不排除完全改變政策的可能性。

日本央行剛周三的政策會議中發布最新的物價展望，將今年通脹預測上調至3%，同時將未來兩年的預測維持在2%以下。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

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編輯：葉志偉

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