【MPF】GUM：預期強積金保守基金今年回報2%至3%　較債券基金看好

本港處於加息周期，許多打工仔已留意到銀行定存息已上升，而不少強積金保守基金主要持倉亦正是銀行定存。強積金顧問公司GUM執行董事王玉麟表示，去年（2022年）12月份強積金保守基金錄得大規模淨流入，相信是不少成員期望隨着銀行利率攀升，強積金保守基金回報亦會追上；GUM預期強積金保守基金今年全年回報為2%至3%，較債券基金看好，而美股去年12月表現欠佳，以致美股基金12月單月錄大規模淨流出達約5.5億港元，相對全年的2.3億元流入，已超出達3.2億元。

王玉麟又指，從去年全年的資金流向可見強積金成員仍鍾情港股，於去年3月及11月曾嘗試趁低吸納港股基金，全年總淨流入錄得134 億元（港股基金及港股指數基金）；而另一部分成員則選擇避險，保守基金全年共見54億元淨流入。反觀最大淨流出為混合資產類別基金，可見成員在市場不穩定時亦有「孤注一擲」心態，基金轉換傾向兩極化。他建議成員應按個別投資年期及風險承受能力所得的合理投資回報去選擇或轉換資產配置。

GUM最新強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利（27.0%）、 滙豐（17.8%）及永明（11.3%）。永明市佔率全年錄得0.46個百分點增幅，龍頭宏利全年獲0.04個百分點增幅，而滙豐在去年全年表現持平，而撇除投資回報後，去年全年錄得最大淨資金流入的供應商為永明，其次為宏利， 相反滙豐錄得最大淨資金流出。

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編輯：胡學能