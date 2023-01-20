讓愛心匯聚，讓善行成果，疫情三年仍然無阻全球華人嘅善心。由港澳台灣慈善基金會愛心獎、UA亞洲聯合財務主辦嘅「第17屆‧2022愛心獎頒獎典禮」喺2022年12月11日於香港主會場鳳凰衛視大埔總部、北京鳳凰中心分會場同步舉行。

今屆得獎者包括香港的康典、蔣麗萍；來自內地的陳一丹、周秉德、邢戎；台灣陳進財、陳奇峯；新加坡卓順發，8位來自唔同界別的得獎者都積極發揮自己嘅影響力，揮灑大愛、奉行公益，實至名歸！

頒獎典禮嘅盛況充滿愛心，表演內容有妙曼嘅舞姿、口琴隊演奏民謠，以及新生代歌手陳明憙嘅獻唱。大家可於將於愛心獎面書內重溫，8位得獎者的善心故事陪大家渡過新一年。

(1) 康典

第17屆得獎人（香港）

普惠百萬師生

2001年香港慈善機構桂馨基金會創辦人、2008年北京桂馨慈善基金會發起人。自上世紀90年代起，資助家境貧困的鄉村孩子求學。借助公益慈善的力量改善鄉村兒童教育環境，實現教育公平和可持續發展。

先後捐贈、募款逾壹億元人民幣，建書屋、科學實驗室、助學金和教師獎勵，幫助鄉村老師和學生實現人生夢想。在內地中西部79個縣，實施972個專案，惠及250多萬師生。有9565人次志願者貢獻130萬個小時志願服務，使公益專案的品質和成果得到保證，並可持續發展。

(2) 蔣麗萍

第17屆得獎人（香港）

關愛留守長幼

自小受父親——香港慈善工業家蔣震博士積極為善及愛國情懷薰陶，於2013年創立「愛基金」，負責籌募善款、資助及策劃工作。親身走訪內地十八省市，與農村單位合作開展關愛留守兒童及老人服務；支援培訓內地過萬名義工，服務困境家庭；每年提供逾千名助學金給內地貧困學生；幫助百間農村小學建「愛學坊」多功能活動室；與香港30多間中小學合作，提供學生領袖優質課程；給1600戶香港基層學生家庭發放疫情失業支持金，每戶HK$3000及免費親子輔導課程。

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（資料由客戶提供）