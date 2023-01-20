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【職場熱話】一個回答令新上司生氣 決定不聘用港男 網民： 唔做好過做！

理財智慧 18:45 2023/01/20

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雖然疫情暫緩，而政府亦逐步放寬防疫措施，加上開關也能促進消費，但不少公司亦在回復當中，想要找新工作亦是一件難事。近日就有網民就在討論區發帖，指新公司決定請他後又收回通知。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

不少人覺得樓主十分好運，因為在上班之前就已經看清上司是甚麼人，總好過在工作期間才發現，直言：「唔做好過做！」。不過新上司最過分的是連累樓主失去第二個工作機會，網民紛紛為他抱打不平。而且一般來說，試用期第一日被炒也是即時走，所以樓主不必介懷。

然而，有網民覺得樓主不太懂做人，指回答上司的方法應該能再做好一點，上司現在覺得樓主是在「俾說話佢聽」。

 

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責任編輯：張瑋婷

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