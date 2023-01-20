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【國泰盈警？】國泰航空預告2022年蝕至少64億元、按年擴大虧損　主營業務僅輕微虧損

股市 17:55 2023/01/20

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【國泰盈警？】國泰航空預告2022年蝕至少64億元、按年擴大虧損　主營業務僅輕微虧損

國泰航空 （00293） 公布，據初步審閱管理賬目，預計去年列帳虧損為64億至70億元，較2021年虧損55億元擴大。國泰航空表示，旗下航空公司和附屬公司下半年業務較上半年顯著改善，但全年仍錄輕微虧損，虧損擴大主要由於聯屬公司錄得龐大虧損所致。

相對於國泰航空11月份公告，集團當時預計主營業務全年「仍錄得虧損」，最新公告用字更為樂觀。國泰航空最新公告指，下半年整體經營現金流恢復正數。

國泰航空會延遲3個月結算聯屬公司賬目，預計去年業績仍會受中國國航 （00753） 巨額虧損影響。

國泰12月客運量按年回升8倍  尚未及疫情前3成

國泰航空同時公布12月客、貨運數據，單月載客逾80萬人次、相當於日均25,800人次，按年增7.7倍，但仍較2019年12月少73%，運載率達83.3%。若以更反映收入的運量指標「收入乘客千米數」計，國泰12月客運量按年增5.5倍，全月運力相當於疫情前32%。

全年計，國泰航空2022年載客量按年增2.9倍，收入乘客千米數增2.6倍。

直至2022年年底，國泰營運客運航班往來接近60個航點，較同年1月份的29個增加一倍。

貨運量方面，國泰航空上月運載10.6萬噸貨物，按年少21%，較2019年同期少40%。以更反映收入的運量指標「貨物收入噸千米數」計，12月貨運量按年23%。全年計，國泰載貨量跌13%，貨物收入噸千米數跌30%。

國泰航空行政總裁林紹波表示，整體貨運市場需求於12月持續平穩，與整個第四季度情況相若。上月貨物運載量較11月份微升 3%，而貨運運力則按月上升約 4%。整體而言，12 月份的貨運運力約為疫情前水平65%。

展望2023年，國泰維持年底恢復7成客運運力的目標，料明年底才完全恢復至疫情前水平。

林紹波指，1月和農曆新年客運需求強勁，隨香港和內地恢復免檢疫通關，正加快恢復航班，料2月底每周可運作逾100對往返香港和內地14個城市航班，亦樂見跨境貨車運輸限制得以放寬，但農曆新年貨運淡季會持續至2月中旬。

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記者：麥德銘

港股 國泰航空 國泰航空（00293） 中國國航（00753）
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