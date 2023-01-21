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【新年影相App】兔年拜年必備！　新春相框、祝福語及貼圖一應俱全

10:00 2023/01/21

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農曆新年用手機App修圖，為親友送上專屬祝福

今年終於可以一大班親友共聚拜年！用戶更可以運用不同App影相，或為相片加上不同的農曆新年特效。如果選擇了外遊度新歲的話，亦可以使用新年相框以及加上貼圖等，向身處不同地方的親友送上個性化相片拜年。

【迎接兔年】Pokémon GO農曆新年限定　異色「火紅不倒翁」野外及團體戰現身

【Google Search彩蛋】輸入關鍵字出現兔年煙花特效　農曆新年拼圖遊戲

除了使用IG、美圖秀秀等App，以下也有兩大免費App推薦：

新年相機：為照片增添喜氣

這個App用法一點也不複雜，但暫時只限iOS用戶。用家只需先在手機相簿內選擇想分享給親友的相片，加入新年相機所提供的各種特效拜年必備祝福語、充滿新春喜慶色彩的賀年邊框及金元寶、揮春、炮仗及大吉等得意新春貼圖，就製作出專屬於你的兔年新春拜年圖，即時經WhatsApp、Line、IG及Facebook等傳送給親友。在新年相機App內，不論是相片或者各種特效都可以任意旋轉、調校尺寸及位置，適合對相片多要求的用家。

下載連結 

新年相機App提供多款賀年貼圖及相框

Foodie：美食及人像修圖

Foodie最初只是一款專為食物而設的修圖App，但隨手機用戶的修圖需求不斷變化及增加，Foodie亦順勢推出多種和人像拍攝相關的濾鏡及特效。

當俯瞰拍照時，Foodie會自動偵察到並將白色視窗轉為黃色以提示用家。除一般濾鏡外，Foodie的用家更可手動調整如灰塵及紋理等不同濾鏡的程度。調整後，用家也可儲存已使用的濾鏡或特效模式，以便下次遇到相同情況時可立即使用。農曆新年食大餐時，用家亦可以用Foodie即時經熱門通訊軟件發送相片給親友。

下載連結：
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【迎接兔年】The Sandbox推「迎兔賀歲季」　免費開放元宇宙遊戲

責任編輯：莫悠悠

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