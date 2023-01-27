傳承百年榮耀 伴您再啟新程 熱烈慶祝交通銀行(香港)開業五周年

▲ 香港交通銀行大廈

這五年，我們在一起

交通銀行是《銀行家》雜誌按一級資本排名全球前十大銀行的中國大型國有金融企業，在香港經營89年。交通銀行（香港）有限公司（以下簡稱「交通銀行（香港）」）是交通銀行在港全資附屬公司，傳承百年交行的優勢稟賦，履行國有大行責任擔當，自交通銀行香港分行分拆設立並於2018年開業以來，始終以助力香港融入國家發展大局為使命，將經營發展紮根於支持香港經濟和守護民生幸福，不斷深化改革創新，打造特色服務優勢，助力譜寫香港經濟社會繁榮發展新篇章。

以客為先，交心與共

交通銀行（香港）始終秉持「一個交行，一個客戶」的服務理念，積極發揮自身財富管理特色服務優勢，構建全鏈條大財富管理經營體系，為客戶打造涵蓋理財、投融資、保險、養老等為一體的綜合化財富管理服務。同時努力提升金融品牌多元化，建立「年長客戶」、「新港人」的專屬服務，為他們提供針對性的產品和服務。憑藉集團全牌照資源優勢，做大做強私人銀行業務，依託家族信託業務，打造財富管理增長極。下沉細分客群，着力打造面向年輕客群的服務品牌。

科技引領，交賦創新

交通銀行（香港）重視科技引領的戰略地位。樹立全方位數字化轉型理念，持續加大金融科技領域投入。重點項目包含推動香港企業加入人民幣跨境結算支付網路（CIPS）與貿易聯動融資區塊鏈（eTradeConnect）。聚焦場景金融和開放銀行發展，與本地大型移動通訊營辦商合作推出遙距開戶，以及信用卡申請優惠及積分獎賞，擴大年輕客群、來港學生、新來港市民等細分客群的線上營銷與轉化。推出銀聯提款卡及信用卡支援Apple Pay，實現場景RPA流程自動化；推動遙距投保項目，引進5G網絡平板、雲端視頻平台、移動應用。推出收款管家APP，搭建企業手機銀行，增強企業線上服務能力。

助力雙碳，交託綠金

交通銀行（香港）作為綠色金融理念的踐行者，積極參與服務國家經濟社會全面綠色轉型及發展，助力香港建設成為「粵港澳大灣區綠色金融樞紐」，加大對新能源汽車、環保與節能減排循環經濟等綠色產業集群的支持，先後推出企業綠色債券、綠色銀團、綠色存款、企業綠色貸款顧問等多項綠色金融服務。積極與香港品質保證局（HKQAA）、建造業議會（CIC）等公營機構合作，拓展公共機構綠色金融供應鏈服務領域。2022年與香港品質保證局（HKQAA）成功合作推出線上中小企綠色貸款「評定易」服務。2022年在香港綠色金融權威獎項—「香港綠色和可持續金融大獎」中榮獲四項大獎，充分彰顯了在綠色金融領域的領先專業能力和廣泛市場影響力。

立足灣區，交融國際

交通銀行（香港）持續深度融入「大灣區」建設，與大灣區境內分行相互緊密合作，打造具有交行特色的服務灣區建設方案。強化大灣區跨境專業化產品和服務，加速佈局「跨境理財通」業務，優化大灣區信用卡、「房達通」等跨境金融服務產品。積極推廣「交銀灣通」大灣區金融服務品牌，與灣區協同發展，持續提升跨境互通、產業升級、普惠民生等領域的多元化金融服務。同時深化「一帶一路」項目建設，重點基建項目已覆蓋「一帶一路」沿線九個國家。加大對中資企業「走出去」的支持力度，憑藉交行亞太銀團中心優勢，為「走出去」企業提供全方位的「融資+融智」金融服務。充分利用「雙循環」互聯互通的渠道優勢，主動對接跨境人民幣創新區域，打造人民幣跨境一條龍服務。

踐行使命，交出責任

交通銀行（香港）始終踐行企業社會責任。新冠疫情期間，持續響應特區政府「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」的呼籲，支持特區政府「百分百擔保特惠貸款」計劃及金管局「預先批核還息不還本」計劃，與客戶守望相助，共渡難關。支持及參與關愛社會基層活動，2022年向保良局等愛國愛港社會服務機構捐贈防疫物資。與香港義工聯盟傾力合作，向4,000名弱勢社群派發「抗疫愛心福袋」。通過扶弱計劃向貧困長者及基層家庭獻愛心，受惠人次達3,000人。同時，大力支持香港青年發展，舉辦「共享中國夢—交通銀行香港大學生獎學計劃」，資助香港學生赴內地升學，增進對國情了解。積極參加「共創明『Teen』計劃」和「商校合作計劃」等香港青少年工作項目，增強香港青少年對國家的認同感和向心力。

▲ 積極履行企業社會責任

共生共榮，交匯未來

未來，交通銀行（香港）將把握香港推動智慧城市建設和數字經濟發展的契機，着力金融科技驅動和數字化轉型，主動迎合未來社會商業生態，在數字思維、數字技術加持下，塑造科技引領發展新優勢。同時發揮香港國際金融中心優勢，把握粵港澳大灣區跨境財富管理、人民幣國際化建設等機遇，持續打造財富管理特色。在紮根香港、立足灣區、聯動境內外的基礎上，進一步輻射東南亞和東盟市場。聚焦貿易與鏈金融、科技與綠色金融、財富金融、普惠金融四個細分領域，不斷提升跨境、跨市場、跨界三種經營能力，努力建設以科技引領和財富管理為優勢和特色的一流區域性國際銀行，為香港續寫發展新故事，繁榮新傳奇。

（資料由客戶提供）