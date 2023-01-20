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【科企寒冬】疫後科企生意放緩　方保僑：未需過度憂慮

科技 17:47 2023/01/20

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科企裁員消息浪接浪、股價一度暴瀉，最新傳出的就是科企巨頭微軟（Microsoft）裁員1.1萬人的消息，規模將大於去年多次裁員幅度。外電引述消息人士指，Microsoft將於1月24日公布最新財報之前，發布裁員計畫；亦有指Microsoft非常堅定地規劃並加碼投資開發出爆紅人工智能（AI）ChatGPT的Open AI，恐將資源繼續轉移至AI等其他領域。

【醫療科技】兩科企推健康管理平台　料3年內增逾百部自助配藥櫃

短期科技界的環境是否很不利？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分享，當中情況可理解為之前兩年銷售業績太好，今年預計無而為繼，裁員削支為先做準備的防風措施。

方保僑解釋，疫情早期，為讓員工在家工作，不少公司大肆添購設備，香港亦出現過搶電腦的情況。其時多間科技設備的公司，以至提供相關服務的服務如線上會議的企業，業績自然水漲船高。但各地宣布復常，這些已添購的裝備仍在，短期內不見得會再有需求。

情況就有如，疫情讓一些公司提早做了兩三年份的生意，現在只是還回去。

他續指，其他疫情受惠如電商業務的公司，已陸續預計相關需求減少，消費重回實體市場，趁現在減少員工數目亦是自然之舉。甚至有一部分數碼概念如元宇宙，實因疫情而提早催生，復常後短期內的成長必然放慢。但方強調，對科技業界走勢毋須過度悲觀。

科企相比疫前已大幅擴張，現時縮減規模亦不見得會回到疫情前的水平。

自去年開始，全球科技業相繼因經濟惡化、供應緊縮，以及需求放緩等，開始凍結招聘甚至大規模裁員，包括亞馬遜（Amazon）及Meta，在去年末已分別裁員1.8萬人及1.1萬人；Twitter員工人數亦減半。

【裁員潮】2023年開端不順？全球科企已解僱逾2.5萬人次

【科企裁員】美光明年裁員近5千人　暫停發放年終獎金

記者：周俊霖、張寶燕

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