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率先捕捉中國經濟重啟的動力

股市 12:00 2023/01/27

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大中華股市經歷了不平凡的2022年，主要因為美國聯儲局強硬的加息立場、地緣政治局勢緊張，與新型冠狀病毒相關的封城和其他限制措施等，導致市場普遍偏弱而且波幅擴大。鑑於聯儲局的加息步伐預期將會放緩 ，加上中國在推出更多重啟措施後經濟基本因素應會逐步轉佳，預料在估值重估周期帶動下，包括H股在內的香港股票市盈率可望上升，並且其今年第一季的表現或優於A股。

我們認為政策轉向和重設對大中華區股票前景尤其關鍵。鑑於中國不再追求疫情清零，我們預料經濟活動即將重新連結並有望振興（例如，投資及消費等經濟活動），有助成為遏抑物流中斷問題及環球通脹壓力的關鍵。

我們認為，防疫封城措施令中國國內生產總值基數處於低位，2023年可望錄得5%或以上的增長，與此同時，經濟由今年第二季起預料開始復甦，企業盈利將於今年第一季或上半年見底回升。在我們看來，基本因素或於下半年轉趨穩健，而盈利預測上調亦可推動市場揚升。儘管如此，我們認為經濟數據和基本因素短期內仍然低迷，企業盈利或繼續面對壓力。

代表大市估值的MSCI明晟中國指數現時的市盈率為11.6倍，接近十年歷史平均水平 。我們認為大中華區股票將步入建設性的階段，即使短期環球宏觀前景仍充滿挑戰，但隨著中國經濟重啟，大中華股票的基本因素料將更趨穩健，估值亦獲重估。

我們認為，中國開關將剌激服務業需求顯著復甦，尤其是與旅遊服務和餐飲相關的企業。另外，考慮到網上旅行社 （OTA） 的營運模式較具擴展性，而且較少受到原材料成本、人力資源挑戰和產能問題的限制，其增長復甦將會更佳。此外，網上或電子商務、食品和飲料、飲食業等或因防疫限制減少而受益並會顯著復甦。

我們預期，第二階段的受益行業將與資本支出有關。在過去 18 個月內，與疫情相關的封城措施，降低了商業前景的能見度，導致資本開支減少。我們預期，為滿足因經濟重啟而釋放的被壓抑需求，企業將會擴大產能。基礎建設的投資將會引領濟復甦週期，民營企業的資本支出，亦預期會在經濟重啓後逐步回升。

撰文 : 謝企剛 宏利投資管理大中華區股票部高級組合經理

欄名 : 基金卓見

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