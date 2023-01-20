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【財富管理】上投摩根基金獲中證監批准轉為外商獨資　渣打獲准在內地設獨資券商

股市 17:24 2023/01/20

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中證監公布，核准摩根資產管理控股公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.）成為上投摩根基金管理公司（下稱上投摩根基金）主要股東；核准摩根大通公司成為上投摩根基金實際控制人；對摩根資產管理控股公司依法受讓上投摩根2.5億元人民幣出資（佔註冊資本比例100%）無異議。

該項變更完成後，摩根資管對上投摩根基金持股比例達100%，上投摩根基金成為了第2家合資轉外資控股的公募基金公司，國內外商獨資的公募基金公司亦增至6家。

公開資料顯示，上投摩根基金2004年5月成立，此前由上海信托（持股比例51%）和摩根資產（持股比例49%）共同組建。截至去年上半年，公司管理規模近2000億元人民幣，投研團隊近百人，基金經理31人，管理156隻公募基金。

另外，中證監亦公布，核准設立渣打證券（中國）公司（下稱渣打證券），渣打證券註冊地為北京市，註冊資本為10.5億元人民幣，業務範圍為證券經紀、證券自營、證券承銷、證券資產管理（限於從事資產證券化業務）。註冊資本全數由渣打銀行（香港）出資。

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編輯：胡學能

港股 財富及資產管理 基金 中國證監會 香港 外資 北京 公募基金 上海 人民幣
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