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【體育用品股】中動向第3季Kappa品牌店同店銷售按年錄10%至20%中段下降　門店首三季淨減117間

股市 18:21 2023/01/20

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【體育用品股】中動向第3季Kappa品牌店同店銷售按年錄10%至20%中段下降　門店首三季淨減117間

運動用品品牌Kappa內地營運商中國動向 （03818） 公布，截至2022年12月底的第3季營運狀況，以去年同季已投入營運的Kappa品牌店鋪（不含Kappa童裝業務）計算， 第3季整個平台的同店銷售按年錄得10%至20%中段下降。今財年首三季整個平台的同店銷售（不含Kappa童裝業務）按年錄得中高單位數下降。

集團Kappa品牌店鋪（不含Kappa童裝業務）的零售流水按年錄得20%至30%中段下降，前一季則為低單位數增長。財年首三季累計零售流水（不含Kappa童裝業務）按年錄得10%至20%中段下降，跌幅按季進一步擴大。

截至2022年底，集團Kappa品牌店鋪數量為1,066間（不含Kappa童裝業務），較上一財年末（去年3月底止）淨減少117間。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

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記者：宋佩恩

港股 運動 體育用品股 營收 同店銷售 中國動向（03818）
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