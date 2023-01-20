  • 18°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 23:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度8歲富家女出家棄4.8億家產 從未睇電視、出街食飯

環球社會熱點 17:08 2023/01/20

分享：

分享：

印度一名出身富貴的8歲女童，因潛心宗教決意放棄價值約4.8億港元的家族企業資產，本周剃度出家修行。當地民眾指女童自幼已十分虔誠，自出生以來從來沒有看過電視和外出食飯。

艾力寳雲被控過失殺人 同劇軍械師亦遭起訴 【下一頁】

8歲的Devanshi Sanghv的家族在印度「鑽石城」蘇拉特市（Surat），經營一間名為Sanghvi and Sons的珠寶公司。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

根據印度信用評級機構ICRA的數據，Sanghvi and Sons成立於1981年，淨資產為50億印度盧比（約4.8億港元）。Devanshi作為家中長女，長大後有權繼承這筆家產。

不過她與家人均為古老宗教耆那教教徒，該教崇尚非暴力、嚴格素食和熱愛大小生物的生命。

Devanshi周三（18日）正式於寺廟剃度出家，脫下鑲嵌大量寶石的華衣，換上一套簡約的白色棉質衣袍，成為耆那教修士。

外媒引述有份參與儀式的民眾指，Devanshi自幼就是社區内以虔誠聞名的教徒，經常出席寺廟宗教儀式，自出生以來從未看過電視和電影，也從未去過商場和餐廳。

艾力寳雲道具槍走火命案 死者家屬同意和解 【下一頁】

父母透露Devanshi一直渴望成為修士。不過有指耆那教家庭有時會鼓勵子女出家，以提高親屬的社會地位。

耆那教在印度有超過400萬信徒，大量信徒都來自富裕社區。信徒們堅持嚴格素食，部分修士甚至會用布掩住嘴巴，防止不小心吞下昆蟲。

不過耆那教的極端禁食傳統曾引起爭議，包括一名13歲印度女信徒2016年參與為期兩個月的禁食，每日只飲用兩次溫水，最終不幸身亡。父母被指强迫女童禁食，被控誤殺罪。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【澳網】梅利打到半夜反勝 為無酬球童通宵工作抱不平
今日
【澳網】梅利打到半夜反勝 為無酬球童通宵工作抱不平
辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間
今日
辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
今日
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
2023/01/19
全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
Kim Kardashian斥資158萬 拍賣會購入戴妃經典頸鏈
2023/01/19
Kim Kardashian斥資158萬 拍賣會購入戴妃經典頸鏈

你可能感興趣

【澳網】梅利打到半夜反勝 為無酬球童通宵工作抱不平
今日 16:37
【澳網】梅利打到半夜反勝 為無酬球童通宵工作抱不平
辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間
今日 13:22
辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
今日 08:05
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
網絡熱話 珠寶 宗教 印度

上一篇文章

美國觸及債務上限 耶倫採特別財政措施免違約（第二版）

下一篇文章

【澳網】梅利打到半夜反勝 為無酬球童通宵工作抱不平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄警告北約 敗走恐爆核戰
【烏克蘭戰爭】俄警告北約 敗走恐爆核戰
滙豐英國旗下虛銀吸客 推7厘息零存整付優惠
滙豐英國旗下虛銀吸客 推7厘息零存整付優惠
【烏克蘭戰爭】俄警告恐爆核戰 美增近200億軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄警告恐爆核戰 美增近200億軍援（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間23:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間23:00）
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款