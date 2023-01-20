印度8歲富家女出家棄4.8億家產 從未睇電視、出街食飯

印度一名出身富貴的8歲女童，因潛心宗教決意放棄價值約4.8億港元的家族企業資產，本周剃度出家修行。當地民眾指女童自幼已十分虔誠，自出生以來從來沒有看過電視和外出食飯。

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8歲的Devanshi Sanghv的家族在印度「鑽石城」蘇拉特市（Surat），經營一間名為Sanghvi and Sons的珠寶公司。

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根據印度信用評級機構ICRA的數據，Sanghvi and Sons成立於1981年，淨資產為50億印度盧比（約4.8億港元）。Devanshi作為家中長女，長大後有權繼承這筆家產。

不過她與家人均為古老宗教耆那教教徒，該教崇尚非暴力、嚴格素食和熱愛大小生物的生命。

Devanshi周三（18日）正式於寺廟剃度出家，脫下鑲嵌大量寶石的華衣，換上一套簡約的白色棉質衣袍，成為耆那教修士。

外媒引述有份參與儀式的民眾指，Devanshi自幼就是社區内以虔誠聞名的教徒，經常出席寺廟宗教儀式，自出生以來從未看過電視和電影，也從未去過商場和餐廳。

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父母透露Devanshi一直渴望成為修士。不過有指耆那教家庭有時會鼓勵子女出家，以提高親屬的社會地位。

耆那教在印度有超過400萬信徒，大量信徒都來自富裕社區。信徒們堅持嚴格素食，部分修士甚至會用布掩住嘴巴，防止不小心吞下昆蟲。

不過耆那教的極端禁食傳統曾引起爭議，包括一名13歲印度女信徒2016年參與為期兩個月的禁食，每日只飲用兩次溫水，最終不幸身亡。父母被指强迫女童禁食，被控誤殺罪。

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責任編輯：鄭錦玲