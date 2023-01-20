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【盈利預喜】兗礦發盈喜 料去年純利增89% 賺308億人幣

股樓投資 19:08 2023/01/20

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兗礦能源（01171）發出盈利預喜，料去年股東應佔淨利潤約308億元（人民幣，下同）按年增長89%；若扣除非經常性損益的淨利潤約306億元，按年增加89%。

兗礦今日（20日）股價收報26.75港元，升3.7%，成交額3.5億港元。

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同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

集團盈利大幅增長，由於去年以來，受境內外能源價格上漲影響，集團煤炭價格維持高位。去年集團計提資產減值準備約24億元，影響去年淨利潤按年減少約12億元。集團一次性計入未確認融資費用約11億元，影響去年淨利潤按年減少約5億元；化工板塊受原材料價格上漲以及下游需求走弱等影響，盈利能力按年下降；集團持續推進精益管理與成本預算，有效控制成本費用上漲等不利因素影響。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

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記者：李兆明

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純利 板塊 兗礦能源（01171） 美股 港股

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