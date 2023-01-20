▲ 【吉利175】吉利向母公司收購馬來西亞汽車品牌寶騰49.9%股權連債務 總代價約14.6億人幣

吉利汽車 （00175） 公布，向母公司吉利控股收購寶騰股份及貸款，總代價共合約14.57億元人民幣，連同以1美元價格向母公司購入寶騰相關債務，吉利將持有寶騰已發行股本約49.9%，交易需經股東特別大會投票。

寶騰主要業務包括於東南亞生產及銷售其自有品牌的機動車輛，餘下50.1%股權由馬來西亞公司DRB-HICOM Berhad（DRBH）持有。

截至去年9月30日9個月，寶騰除稅前利潤約1.47億元人民幣，除稅後利潤約1.38億元人民幣。去年寶騰扭虧為虧，除稅前利潤1730萬元人民幣，除稅後利潤1.17億元。

收購提供進軍東南亞右軚車輛市場機會

計入寶騰集團貿易及其他應付款項的股東貸款（包括本金及應計利息）中應付，DRBH及吉利控股的款項分別約7.52億元人民幣及4.94億元人民幣。

吉利認為，收購寶騰可為集團提供進軍東南亞右軚車輛乘用車市場的機會，相信收購完成後可進一步加強在東南亞業務的發展，並會繼續與寶騰合作開發寶騰品牌旗下電動汽車，集團並會於收購完成後，直接向寶騰集團銷售汽車零部件及提供研發及技術許可服務。

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編輯：陳韻妍