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【虛擬保險】保泰人壽為特選自願醫保客戶提供糖尿病基因測試服務

Hot Talk 17:41 2023/01/20

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【虛擬保險】保泰人壽為特選自願醫保客戶提供糖尿病基因測試服務

虛擬保險Bowtie保泰人壽，宣布與亞洲糖尿病基金（ADF）、基琳健康及默克藥業（香港）合作，免費為旗下特選自願醫保客戶提供糖尿病基因測試服務，以盡早預防糖尿病。特選Bowtie自願醫保客戶將陸續獲發電郵，屆時可於Bowtie旗下的一站式健康中心Bowtie & JP Health接受DForesee®檢測，其個人風險評估結果將不會影響當前的保障範圍、核保結果或索償資格。

保泰人壽指，受測者在取得風險評估報告後，ADF團隊將解釋報告內容，並透過網上平台向其提供與生活習慣相關的建議。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

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記者：宋佩恩

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