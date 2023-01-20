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【香港經濟】香港12月通脹率2%、高於預期　政府：菜價上升和資訊及通訊服務費用跌幅收窄

Hot Talk 16:44 2023/01/20

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【香港經濟】香港12月通脹率2%、高於預期　政府：新鮮蔬菜價格上升和資訊及通訊服務費用跌幅收窄

政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，2022年12月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2%，較市場預期高0.1個百分點，亦較2022年11月份的相應升幅（1.8%）為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2022年12月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為2%，較2022年11月份（1.7%）為高，主要是由於新鮮蔬菜價格上升和資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2022年12月止的3個月的平均每月升幅為0.3%，而截至2022年11月止的3個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。

各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2022年12月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.7%）、衣履（上升5.1%）、基本食品（上升4.2%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、交通（上升2.7%）、雜項服務（上升1.9%）、煙酒（上升1.6%）和雜項物品（上升0.5%）。另一方面，綜合消費物價指數在2022年12月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.5%）和住屋（下跌0.1%）。

去年全年CPI升1.9%

2022年全年計，綜合消費物價指數較一年前同期升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.7%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.7%、1.7%、1.7%及1.8%。

政府發言人表示，2022年12月份基本消費物價通脹率維持溫和，儘管主要由於新鮮蔬菜價格急升而較上月有所上升。能源相關項目價格按年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯升幅，不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。2022年全年合計，基本消費物價通脹率平均為1.7%。

發言人指，展望將來，外圍價格壓力應維持顯著，儘管料會有一些緩和，本地經濟活動預期會改善，本地成本壓力或會隨之增加，總體而言通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。

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編輯：胡學能

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