【澳網】梅利打到半夜反勝 為無酬球童通宵工作抱不平

英國網球名將梅利近年受傷患影響，成績明顯下滑。他近日重拾勇態，在大滿貫賽事之一的澳洲公開賽連克強敵。梅利次圈打足超過5小時，成功反勝東道主球手，惟比賽一直延續至深夜才結束。梅利亦開腔聲援場邊的無酬小球童，有網民發起眾籌為球童出人工。

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梅利（Andy Murray）周四（19日）迎戰澳洲球手Thanasi Kokkinakis，在一度大比數落後0比2下，成功連追3盤反勝，相隔6年後再次突破澳網次圈。不過，今場比賽打足5小時45分鐘，戰至當地時間凌晨4時多才分出勝負。

梅利賽後感謝觀眾一直支持至深夜，同時批評賽會，安排無薪球童工作至午夜。梅利坦言，如果球童是自己子女，見到他們工作至深夜才回家一定會大發雷霆。他亦直指深夜作賽對球童﹑裁判﹑賽會人員﹑觀眾及球員不是一件好事。

有網民亦為無薪工作的小球童感不平，在網上發起眾籌，希望籌得2.5萬澳元（約13.6萬港元），要求澳網賽會為球童出糧。不過，眾籌反應暫不熱烈，只有5人支持，僅籌得225澳元（約1,224港元）。

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不少球迷亦同意梅利觀點，指澳網比賽應該更早開始，認為焦點賽事可提前至當地時間冕上7時舉行。亦有球迷直言，太夜舉行焦點賽事令觀眾疲勞。

然而，賽會主席Craig Tilley表明，現階段更改開賽事時不可行，不認為有必要更動。他指若賽事想在14日內完成，目前只能照現時的時間表安排。

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責任編輯：吳漢培