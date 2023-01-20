▲ 【虎年回顧】港股虎年累跌1758點 金沙逆市跑出累升近四成、碧桂園包尾累插55%

港股虎年可謂是「虎盡小甘來」，以恒指去年1月31日收報23802點、及今（20日）收市22044點計算，在全個農曆年跌1758點或7.4%，金沙中國 （01928） 逆市跑出，累升39.9%，而碧桂園 （02007） 則包尾插54.9%。

回顧全個虎年，港股年初已見高位，在2月10日高見25050點後便一直反覆向下，當中曾於10月跌至14597點，累計10453點，其後在11月至本月的近兩個半月，恒指才急彈7447點或51%，至二萬二關，挽回不少跌幅。

表現最好的藍籌股三甲，除金沙中國外，便是聯通 （00762） 累升34.8%，及海底撈 （06862） 升34.7%。而表現最差的藍籌股分別為碧桂園、碧桂園服務 （06098） 累跌54%，以及舜宇 （02382） 累跌46.5%。

相關文章：

【2022回顧】恒指今年累跌15.4% 金沙銀娛年尾發力登藍籌升幅王 此股敬陪末席全年插逾六成

【2022回顧】中國中免登IPO集資王 僅3股集資過百億 盤點全年十大新股（附表）

【2022五大財金大事回顧】恒指曾穿萬五點創13年低 美國猛加息、幣圈連環爆雷

編輯：姚卓然

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！