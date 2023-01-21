【玄人‧峰語@iM網欄】大勢條件切合 「風火家人」卦象

上期提到今年《皇極經世》年值卦為「風火家人」，主要卦象為自理好自己家中之事才可對外拼搏，最終先有吉象，隱喻了今年仍有很多不明朗的因素出現。事實上，如果配合幾個客觀條件，今年以「風火家人」卦入象數去解讀流年運程，是絕對切合的。

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首先，今年是八運交接九運的最後一年，至於世局為何會波動，之前已談過多次，不再作細表。再者，今年立春八字以「癸」水為日元，周邊五行以木火為主，而整個大局是「財重身弱」，簡單言之，即使遍地黃金，但因為身體偏弱而搬不起地上黃金，一不小心更因黃金過重而弄傷自己。此喻意是即使今年全世界是在後疫情復常年，但如不在家中先行固本培元 (即「風火家人」卦象)，仍是食不起財的。去年11月開始港股急升，主要是炒復常，但幾好的憧憬都要符合現實環境，今年雖比去年好轉，但在「財重身弱」下，我不會盲目一面倒看好，反而今年仍會有「黑天鵝」出現。

事實上，如論經濟，去年全球央行搞抗通脹去壓抑經濟，形成今年很多企業都面對業績倒退問題，但經濟差卻反行其道炒減慢加息或到轉減息，令去年美元一面倒向好的勢頭改變，變相又利好股市。所以今天仍要面對亂炒一通的大環境，所以立春後套利部份，先行固本，再等機會出擊，今年仍有不少機會，但切忌心存僥倖一注獨贏。

當然，大家最關心是中國及香港有沒有運行?如果大家還有印象去年我分析壬寅年流年大運時，我都有用篇幅去講解中國及香港的運勢。如以《皇極經世》作藍本，中國正身處1984年至2043年「火風鼎」支配的60年大運時空，目2014年至2023年這十年正正是行到鼎卦中的四爻「山風蠱」卦，換言之，從《皇極經世》的卦運排序，今年中國也在卦運中交接大運，按理也是要面對反覆的情況。然而，值得留意是今年流年「玄空飛星」當運的「九紫離火」星飛入北方，此象可望帶旺中國。另外，明年開始中國進入「火風鼎」之第五爻的十年大運，卦行「風山漸」，喻意為漸漸進步，因此復常後的中國，會慢慢好轉過來。然而，西方圍堵之象不會改變的，始終九運是火運，主變革、鬥爭，問題是要鬥下去也要講實力，而且2024年是不少地方的大選年，政治人物要箍選票，但要先安內、後攘外，最終也要應「風火家人」之象，變相讓中國有回氣固本之象數。由此推論，中國今年是漸好之年，對於久病了的香港也是一种助力。



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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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