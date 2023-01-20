【iM話理知】兔年將至利好因素現 樓市上車機會何處尋？

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【濠賭股】 澳門旅遊局指新春酒店預訂爆滿 濠賭股繼續亢奮 新濠升近7%
其他股評時段:
01:00 過去3年疫情下樓市情況
01:46 二手樓價指數創5年低位
06:00 二手及一手成交量
10:05 私宅轉手蝕讓比率
17:22 2022年成交最多地區
1830 2022十大熱賣私人屋苑
21:00 踏入2023年，利好因素盡現
22:50 利率跟樓價走勢
24:00 最近樓市情況
25:26 2023年樓市的利淡因素
31:05 一手推盤量
32:30 今年潛在新盤供應情況如何？
34:11 各區供應數目
35:30 2023潛在大型新盤供應
40:00 2023年港鐵及市建局項目
46:00 Q&A
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欄名 : iM話理知