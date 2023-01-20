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【iM話理知】兔年將至利好因素現 樓市上車機會何處尋？

iMTV＋ 19:30 2023/01/20

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其他股評時段:

01:00 過去3年疫情下樓市情況

01:46 二手樓價指數創5年低位

06:00 二手及一手成交量

10:05 私宅轉手蝕讓比率

17:22 2022年成交最多地區

1830 2022十大熱賣私人屋苑

21:00 踏入2023年，利好因素盡現

22:50 利率跟樓價走勢

24:00 最近樓市情況

25:26 2023年樓市的利淡因素

31:05 一手推盤量

32:30 今年潛在新盤供應情況如何？

34:11 各區供應數目

35:30 2023潛在大型新盤供應

40:00 2023年港鐵及市建局項目

46:00 Q&A


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欄名 : iM話理知

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