【開工利是2023】星展香港預告開工利是100元　每人另派2850元獎金

▲ 星展銀行（香港）行政總裁龐華毅現身中環中心總行門外向市民拜個早年

農曆新年將至，不少銀行預告今年開工利是金額，並宣布不少新福利。星展銀行香港公布，今年將向香港員工派發100港元電子利是，並且於年廿八（19日）向員工送2850港元獎金，以答謝星展員工過去一年辛勤付出。

星展續指，為響應環保，已連續4年透過DBS digibank發放電子利是。

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記者：宋佩恩