【消費優惠】ELEMENTS圓方 消費滿2,000元即享1,000元獎賞 同場加映中西樂演奏

ELEMENTS圓方推出「新春多重購物獎賞」，由1月22日至2月28日，顧客於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即享1,000元獎賞。另即日消費10,000元，可享總值3,000元獎賞。

第一賞：消費滿2,000元即享總值1,000元獎賞

由1月22日至2月28日，顧客於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券。另消費滿港幣10,000元，即享3,000元獎賞，包括200元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定購物電子禮券、港幣800元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券及2,000元指定消費商戶電子禮券。

第二賞：「周末時尚服飾獎賞」憑指定時尚服飾商戶消費滿2,000元 額外送出港幣1,000元獎賞

由1月22日至2月28日，逢星期五至日及公眾假期，顧客以指定之電子貨幣於指定時尚服飾商戶即日單一消費滿2,000元，除可參與場內消費奬賞外，更可額外享1,000元 獎賞，包括港200元ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券及800元ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券！

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第三賞：「新春消費額外賞」 最高可享總值31,000元獎賞

ELEMENTS圓方更特意於1月22日至31日期間推出「新春消費額外賞」，消費滿28,000元及60,000元，均分別享有10,000元及30,000元獎賞，讓顧客盡享購物優惠！如顧客同時參與「周末時尚服飾獎賞」，更可享高達總值31,000元獎賞！

新春聽音樂

另外，年初一 (1月22日) 至年初七 (1月28日)期間，特別為顧客呈獻一連串新春特色中西樂演奏。表演團體包括由一班熱愛胡琴的本地畢業生及大專生組成的「雪琴薈」、由香港年青敲擊樂演奏家所組成的「四撃頭敲擊樂團」、本地古箏演奏家何瑩瑩帶領的「千金樂團」、著名琵琶演奏家張瑩擔任藝術指導的「圓• 彈撥樂團」及突破中樂表演傳統框框的「樂心中樂團」等。

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