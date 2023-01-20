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【大行報告】新東方在綫曾升逾一成、創新高　大和讚業績驚喜惟關注近期GMV回落

股市 15:59 2023/01/20

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【直播電商】新東方在線獲大行唱好　股價飆升近11%　創上市新高

新東方在綫 （01797） 股價繼續攻頂，午後曾飆升逾一成至74.5元，創上市新高，成交逾4億元。新東方在綫近日交出全面轉型後首份半年成績表，至去年11月底的半年純利5.85億元人民幣，較去年前一年虧損5.4億元大幅改善。大和資本最新調高新東方在綫目標價，但維持「持有」評級。

大和：新東方在綫中期盈利超出預期

大和發表報告指，新東方在綫中期盈利較該行預期高29%，反映營運支出少於預期和直播電商利潤率高於預期，目標價上調28%至64元，維持「持有」評級。

大和資本指，新東方在綫直播電商業務「東方甄選」期內商品交易金額（GMV）達48億元（人民幣，下同），當中25%來自家品牌產品，75%來自毛利率更佳的第三方產品，對於該業務營運成本只須1億元，感到相當驚喜。

即使認為業績驚喜，但依然只予「持有」評級，大和指出，「東方甄選」目前GMV規模是小米有品、網易嚴選等類似平台的數倍，除了反映公司在產品分類差異，也留意到平台在抖音流量強勁，但認為這是潛在不利因素，因任何演算法改變對平台的衝擊更大。

大和續指，「東方甄選」近期GMV開始回落，從1月初每日4000萬元人民幣，跌至農曆新年假前1500萬至2500萬元人民幣。該行認為，若新東方在綫要撐起現有估值，GMV仍需要進一步上升。

大和上調新東方在綫今明兩年盈測17%至22%，最新目標價64元，相當於預測市盈率達50倍。

光大：「東方甄選」數據穩健提升、維持「買入」評級

光大證券稱，「東方甄選」直接受益於疫情復甦，數據穩健提升，公司持續證明其自身盈利能力，看好後續GMV、淨利潤增長潛力及教育業務的發展，維持「買入」評級。

光大稱，公司新直播間的營銷活動持續創新，同時看好其建立自營消費品品牌，商業模式具備長期生命力，業績成長性有望保持；教育業務方面，市場需求回暖及加強品牌建設，大學教育付費學生人次上升。

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記者：伍鍵文

大行報告 港股 新東方在綫（01797） 投資推介
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