【職場趣聞】清華大學碩士畢業生 月薪得2萬 惡意低薪　踐踏學歷制度！

近日一名清華大學應屆碩士畢業生在國內某型互聯網公司求職，對方開出月薪２萬元的人民幣，事主認為公司是「惡意低薪很噁心，踐踏學歷制度」，並為此在網上公開評論。然而大部分網民卻認為事主是不知人間疾苦，亦即２萬元的月薪對於大部分人而言是不錯的起薪點。

該事主所應徵的公司為字節跳動「後端開發工程師-基礎架構」（Back end Developer）職位，並他批評該公司毫無誠信，又認為該公司公然與社會建立多年的學歷制度宣戰，傷了大學生的心。他認為企業這種行為是損壞社會招聘風氣，讓一眾求職者難以生存。

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不少人認為事主自視過言，又認為他是讀死書，網上的評論比較一面倒。然而亦有人指，一個名牌大學碩士畢業生月薪兩萬元，以一年學費２０萬來計算，要做一年才抵得上學費，而且是在不吃不花費的情況下。這學歷與月薪似乎太不相稱，加上在物價高企的情況下，確實是難以生存。

在這個時代，若家裡不等自己養，不少有能力的人選擇創業，而不選擇打工。只要找到能發揮自己的，其實亦可以多作嘗試，若想先獲取更多工作經驗，有利日後的事業發展，比較低的月薪亦要「做住先」。

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