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【解構｜影視股】IMAX中國、阿里影業齊升一成　摩根士丹利：內地賀歲片供應增多顯行業信心、點名看好這股

股市 15:45 2023/01/20

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【解構｜影視股】摩根士丹利：內地賀歲片供應增多顯行業信心、點名看好這股

農曆新年將至，賀歲片火熱上映，摩根士丹利預料，內地於農曆新年首5日預售表現錄得45億元人民幣，按年跌25%，亦較2019年跌24%，雖然受疫情持續影響，但是次眾多賀歲片證明出品人對行業復甦的信心回升，並帶動供需良性循環改善。

影視股走高，IMAX中國 （01970） 升12.7%，阿里影業 （01060） 升一成，中國儒意 （00136） 升9%，閱文 （00772） 升2.6%，貓眼娛樂 （01896） 升1.6%。

摩根士丹利指，新春首五日預訂票房的首三位電影維持強勁，《無名》、《滿江紅》、《流浪地球2》三者票房相近，並且累計所得的票房較2021年的《唐人街探案3》高約20%。

該行對票房表現保持樂觀，相對2019年水平，料今年可恢復77%，2024年升至88%，並相信行業愈來愈近拐點。另外，該行近期偏好售票平台多於戲院及製片公司，因此認為貓眼娛樂、萬達電影、IMAX中國擁有亮麗前景，而貓眼娛樂更具估值重估潛力，維持行業首選，予「增持」評級，目標價26元。

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編輯：姚卓然

 

IMAX CHINA（01970） 大行報告 港股 電影院 疫情 電影 IMAX 貓眼娛樂（01896） 阿里影業（01060） 中國儒意（00136）
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