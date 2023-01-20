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【政府福利】綜援等社會保障金額 下月起調高3.7% 額外支出逾22億元！

理財智慧 15:25 2023/01/20

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臨近新年，社會福利署公布，多項福利津貼因應社會保障援助物價指數變動而上調3.7%，2月1日生效。有關調整惠及約150萬人，政府為此每年額外投放約22億6,200萬元。

綜合社會保障援助計劃的標準項目金額、公共福利金計劃下的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額劃一調高3.7%。高齡津貼和長者生活津貼均包括廣東、福建計劃津貼。

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撰文 : 陳玉蓮

大行報告 瑞銀 長者生活津貼 DJ 財務自由 疫情 社會福利署 香港 指數 綜援

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