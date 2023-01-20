為方便中港兩邊走　回流港人4300萬買天巒洋房

中港通關後，有回流港人以4,300萬購入新界洋房。美聯物業陳少枝說，上水天巒2期日內瓦大道南雙號洋房，實用面積2,454平方呎，連花園及2個車位的車庫，日前以4,300萬元易手，實用呎價約17,522元。

陳少枝透露，新買家為回流港人，經常往返內地，心儀屋苑環境配套設施，所以購入上址自住。

值得留意的是，過往山巒不時錄得二手蝕讓成交，但今次原業主能賺錢離場。資料顯示，原業主於2014年以約4,200萬元購入上述物業，持貨逾8年，現帳面賺100萬元，物業期內升值約2.3%。

延伸閱讀 【有相睇】不甘被欺壓 新葵芳花園兩房業主封盤不賣 上車客追價25萬打動業主割愛【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映 【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

同場加映【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機