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為方便中港兩邊走　回流港人4300萬買天巒洋房

股樓投資 16:12 2023/01/20

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中港通關後，有回流港人以4,300萬購入新界洋房。美聯物業陳少枝說，上水天巒2期日內瓦大道南雙號洋房，實用面積2,454平方呎，連花園及2個車位的車庫，日前以4,300萬元易手，實用呎價約17,522元。 

陳少枝透露，新買家為回流港人，經常往返內地，心儀屋苑環境配套設施，所以購入上址自住。 

值得留意的是，過往山巒不時錄得二手蝕讓成交，但今次原業主能賺錢離場。資料顯示，原業主於2014年以約4,200萬元購入上述物業，持貨逾8年，現帳面賺100萬元，物業期內升值約2.3%。 

延伸閱讀 【有相睇】不甘被欺壓　新葵芳花園兩房業主封盤不賣　上車客追價25萬打動業主割愛【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

天巒2期 上水 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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