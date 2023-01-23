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【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位

理財智慧 17:02 2023/01/23

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香港人生活壓力大，愈來愈多港人在婚後沒有生兒育女，改為飼養寵物。今次「精明裝修」中介紹的單位，為一對90後小情侶同住，飼養了多隻貓貓。兩口子購入白石角朗濤570平方呎的單位作自住用途。全屋裝修細節，盡見業主對貓貓的重視，預留多個空間讓愛貓活動。

負責打造是次裝修工程的OscarC. studio設計師指，由於以上單位為新入伙的一手單位，全屋已包括基本裝修，故此是次裝修費用只涉及家具訂造，涉約30萬元。

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全屋以藍白色為主調，一入屋，盡見貓貓的家具及設計心思。由於業主希望寵物可以在家居不同的地方活動，不局限牠們的生活空間。設計師因而將整個客廳變成貓咪的活動空間，在客廳的展示櫃建造貓步道和櫃裏通道，讓貓咪可以隨意穿梭，走上走落。另設有窗邊層架，可以讓牠們遊走於整個客廳不同角落，主人看着寵物玩得開心，自然心滿意足。

客廳另一個特色之處在於設有閣樓，屋主坐在閣樓使用電腦的同時亦望到外面的風景。另外，在上閣樓樓梯位置設有「小山洞」讓貓貓穿過展示櫃，到達另一邊的玩樂區，讓貓貓可以在客廳無局限地遊走。設計師表示，在閣樓位置隱藏網綫需花額外心思。

另外，主人房貫徹客廳藍白色主調，令人感覺舒服又清新，主人房亦提供不少收納空間，例如衣櫃及地台位置，完全能滿足二人的需要。睡床採用地台設計，可以增加收納空間，床邊及地台邊以懸浮滲光設計，令房間整體感覺更光猛，空間感更大。另外，房內採用以C字型衣櫥，早上起床要穿的衣服可以掛在外面位置，起床時不需要翻箱倒櫃。設計師亦細心地將衣櫃選擇圓角設計，避免愛貓撞到及節省位置。

 

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撰文 : 陳玉蓮

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