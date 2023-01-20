美國逾半打工仔今年計劃辭職 料掀起離職潮

雖然多間科企及大型企業接連大規模裁員，一項新研究指美國仍有超過一半打工仔計劃今年辭職，絕大部分打工仔都對職業前景充滿信心。與此同時，也有一半人憂慮裁員。

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美國勞工統計局的最新數據顯示，去年11月有420萬僱員自願離職，已接近2021年11月創下有 453萬僱員自願離職的歷史高位。

商業社交平台LinkedIn上月向超過2,000名美國打工仔作調查，結果顯示約61%受訪者正考慮於今年辭職。

年青一代的辭職意欲更高，約72% Z世代（即1997年至2012年間出生）僱員和約66% Y世代（即80年代初至90年代末出生）都考慮辭職。

但只有55%的X世代（即60年代中至70年代末出生）和約30%的嬰兒潮一代（二戰後出生）考慮辭職。

調查顯示95%的受訪專業人士對今年的職業前景充滿信心，但也有一半受訪者憂慮裁員。

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負責綜合數據和消費者溝通的LinkedIn副總裁費希爾（Catherine Fisher）指，僱員已經意識到即使頻繁轉工也不會影響職業生涯，因此大多數人要求加薪或積極轉工。

《Business Insider》早前報道，指雖然大型科企近月相繼大規模裁員，但中小企仍然持續招聘，因此美國勞動力市場維持强勁。

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責任編輯：鄭錦玲