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【有相睇】有意在港長期發展　內地專才855萬買東堤灣畔海景三房　需付約256萬「辣招稅」

股樓投資 15:19 2023/01/20

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利嘉閣地產劉景駿表示，東涌東堤灣畔9座中層G室，實用面積約821方呎，採三房套間隔，外望海景，成交價855萬元，折合實用面積呎價約10,414元，成交價與兩個月前相若，屬市價成交。

劉氏指出，買家為內地專才，受通關等利好消息帶動，雖然入市需要繳付30%「辣招稅」，即約256萬元，但由於有意在香港長期發展，更睇好本港樓市前景，於是決定在港置業；獲該行代理推介上址後，馬上到場睇，並即睇即簽，爽快完成交易。

據悉，原單位業主1999年以約330.6萬元一手向發展商購入上址，持貨近24年，現轉手帳面獲利約524.4萬元，物業升值約1.6倍。

 

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撰文 : 蔡子俊

東堤灣畔 東涌 利嘉閣 二手市場

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