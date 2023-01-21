【2023兔年運程】港人兔年多愁緒？　風水師拆解香港流年市況、行業運程

來到兔年大年初一，又適逢部分防疫措施相繼放寬和取消，相信許多人都祈求新一年在工作中，有一個好開始。本報在今個兔年，請來風水玄學顧問趙振鴻大談香港整體運勢，分析有哪些行業的從業員可以在2023年大展拳腳。

【兔年運程】塔羅占卜預測香港運程 籲港人注重生理心理健康

趙振鴻指，踏入後疫情時期，市民消費慾上升和娛樂場所重開所帶來的優勢會持續。在1月至4月，整體社會氣氛大好，帶動消費、娛樂行業。兔年除了對YouTube、酒吧、影視等娛樂事業相關的發展較為有利外，亦有旺教育、中醫藥等較為傳統的行業。

然而，癸卯年屬陰水和陰木之年，按水生木原則，

不好的「水」與不好的「木」相生，令整體的憂愁感會較強，港人會多了唉聲嘆氣的情況出現。

到今年8、9月，國際局勢會逐漸變得緊張，股市轉差引致的金錢損失，會使香港整體氣氛轉差。港人憂愁感增加，繼而有機會多了「求神問卜」，反而帶旺算命、塔羅等宗教、祈禱行業的運勢。

不利中介、經紀工作 樓價今年見底

有好便自然有壞，2023年正值八運、九運交替期，趙振鴻指，以往在八運初發展旺盛、屬偏財的行業，如地產、財務借貸、投資，以及與中介和經紀相關的工作，在兔年運勢大幅變差。相關從業員在工作上的煩惱會增多，甚至難以「開單」和面臨失業，使本港失業率稍為上升。

另外，由於今年整體經濟表現較差，樓市有望繼續下跌至年底。他稱：

想買樓的人士可以在今年多儲錢；有足夠資金、準備今年內買樓的人士，不妨考慮在下半年入市。

小心塌樹事故 印尼或會地震

去年演唱會螢幕墜落、電纜橋起火，以及多宗嚴重工業意外，都令不少人港人大感流年不利。趙振鴻雖指，今年較少如去年般嚴重的事故，但提醒本港在10月，或會有因塌樹而造成的人命傷亡。另在7月印尼或有機會發生地震，外遊港人需多加注意。

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記者：殷凱怡

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