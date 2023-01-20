拜登不後悔通報藏有機密文件 強調自己清白

美國總統拜登早前被指在住所及前辦公室內藏有機密文件，引起巨大爭議。他近日表明不後悔向有關部門通報收藏機密文件，不認為處理手法有問題，更揚言調查將還自己一個清白。

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拜登（Joe Biden）周四（19日）訪問加州探災時表示，自己對機密文件一事不感到後悔，強調根本沒有任何可疑之處。今次是司法部任命特別檢察官調查事件後，拜登首次公開回應。

拜登指遵照律師指示行事，強調根本無隱瞞。他稱團隊發現有文件收藏在錯誤地方，隨後立即交還予國家檔案局（National Archives），並通報司法部。拜登表明全力配合，希望調查盡快「還他清白」。

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拜登被指先後在曾經使用的辦公室及特拉華州的私人住宅車庫內，發現兩批他在副總統時期的機密文件。據悉，文件內容涵蓋拜登家庭文件﹑涉及烏克蘭、伊朗和英國的情報備忘錄和簡報材料等。

司法部早前宣布任命羅伯特·許（Robert Hur）為特別檢察官負責調查事件，後者承諾會帶著公平、公正和冷靜的判斷完成調查。羅伯特·許於2017年時，獲時任總統特朗普（Donald Trump）任命為馬里蘭州檢察官，直至2021年辭職。

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責任編輯：吳漢培