【烏克蘭戰爭】波蘭或自行援德製主戰坦克 美增近200億軍援

西方國家因憂慮供應攻擊武器或使俄烏戰爭升級，一直未敢鬆口援助主戰坦克，美德兩國更因此出現矛盾。波蘭政府表示可能繞過德國，直接向烏克蘭援助德製主戰坦克，表明軍援才是首要考慮。

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波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周四（19日）受訪時表示，獲得德國同意援助「豹2」（Leopard 2）坦克是次要事務，目前首要考量是如何軍事援助烏克蘭對抗俄羅斯。

莫拉維茨基表明，若果德國不盡快同意向烏援助「豹2」坦克，他們便自行供應，進一步向德國施壓。

波蘭與芬蘭早前已表明，希望向烏克蘭提供14架「豹2」坦克。立陶宛防長阿努什卡斯（Arvydas Anusauskas）亦呼籲其他國家，一同向烏克蘭供應「豹2」坦克。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）連續兩日促請盟友，盡快作出軍援決定，指援助不是在戲院睇戲，「可以坐等電影開始」。

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美國國防部同日率先公布，增加25億美元（約196億港元）烏克蘭軍援，當中包括90部Stryker裝甲車及59部Bradley裝甲戰鬥車。國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，新軍援有助烏克蘭持續抵抗俄羅斯入侵。

英國同日亦聯同其他歐洲國家發表聲明，將向烏克蘭增加武器裝備援助，包括600枚Brimstone導彈，丹麥的法製Carsar榴彈炮及烏克蘭長久要求獲得﹑瑞典的現代化Archer炮彈系統。

聲明強調，各國認同有需要增加軍事裝備援助，協助烏克蘭把俄軍驅逐出領土，同時防守烏國原有之事物。

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責任編輯：吳漢培