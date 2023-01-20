  • 18°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 14:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】波蘭或自行援德製主戰坦克 美增近200億軍援

環球政治 13:31 2023/01/20

分享：

分享：

西方國家因憂慮供應攻擊武器或使俄烏戰爭升級，一直未敢鬆口援助主戰坦克，美德兩國更因此出現矛盾。波蘭政府表示可能繞過德國，直接向烏克蘭援助德製主戰坦克，表明軍援才是首要考慮。

【烏克蘭戰爭】俄警告北約 敗走恐爆核戰 【下一頁】

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周四（19日）受訪時表示，獲得德國同意援助「豹2」（Leopard 2）坦克是次要事務，目前首要考量是如何軍事援助烏克蘭對抗俄羅斯。

莫拉維茨基表明，若果德國不盡快同意向烏援助「豹2」坦克，他們便自行供應，進一步向德國施壓。

波蘭與芬蘭早前已表明，希望向烏克蘭提供14架「豹2」坦克。立陶宛防長阿努什卡斯（Arvydas Anusauskas）亦呼籲其他國家，一同向烏克蘭供應「豹2」坦克。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）連續兩日促請盟友，盡快作出軍援決定，指援助不是在戲院睇戲，「可以坐等電影開始」。

【烏克蘭戰爭】德國要求美國派坦克 才出口德製坦克供烏 【下一頁】

美國國防部同日率先公布，增加25億美元（約196億港元）烏克蘭軍援，當中包括90部Stryker裝甲車及59部Bradley裝甲戰鬥車。國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，新軍援有助烏克蘭持續抵抗俄羅斯入侵。

英國同日亦聯同其他歐洲國家發表聲明，將向烏克蘭增加武器裝備援助，包括600枚Brimstone導彈，丹麥的法製Carsar榴彈炮及烏克蘭長久要求獲得﹑瑞典的現代化Archer炮彈系統。

聲明強調，各國認同有需要增加軍事裝備援助，協助烏克蘭把俄軍驅逐出領土，同時防守烏國原有之事物。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】普京稱俄必勝 防空導彈產量為美3倍
2023/01/19
【烏克蘭戰爭】普京稱俄必勝 防空導彈產量為美3倍
【烏克蘭戰爭】基辛格稱烏加入北約合理 促收復戰後失地應和談
2023/01/18
【烏克蘭戰爭】基辛格稱烏加入北約合理 促收復戰後失地應和談
【澳網】俄烏球手對陣現俄國旗 賽會轉軚即禁
2023/01/17
【澳網】俄烏球手對陣現俄國旗 賽會轉軚即禁
【烏克蘭戰爭】烏要求盟友加快軍援 俄軍續轟多地
2023/01/17
【烏克蘭戰爭】烏要求盟友加快軍援 俄軍續轟多地
車路士天價轉會內有乾坤 近兩億贈烏軍抗俄
2023/01/17
車路士天價轉會內有乾坤 近兩億贈烏軍抗俄

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】普京稱俄必勝 防空導彈產量為美3倍
11:11 2023/01/19
【烏克蘭戰爭】普京稱俄必勝 防空導彈產量為美3倍
【烏克蘭戰爭】基辛格稱烏加入北約合理 促收復戰後失地應和談
15:25 2023/01/18
【烏克蘭戰爭】基辛格稱烏加入北約合理 促收復戰後失地應和談
【澳網】俄烏球手對陣現俄國旗 賽會轉軚即禁
14:39 2023/01/17
【澳網】俄烏球手對陣現俄國旗 賽會轉軚即禁
地緣政治 軍事 波蘭 烏克蘭 德國 戰爭 俄羅斯 美國

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄警告恐爆核戰 美增近200億軍援（不斷更新）

下一篇文章

辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
【烏克蘭戰爭】德國要求美國派坦克 才出口德製坦克供烏
【烏克蘭戰爭】德國要求美國派坦克 才出口德製坦克供烏
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
【烏克蘭戰爭】俄警告恐爆核戰 美增近200億軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄警告恐爆核戰 美增近200億軍援（不斷更新）
Netflix出300萬年薪 聘私人飛機空中服務員
Netflix出300萬年薪 聘私人飛機空中服務員
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間14:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款