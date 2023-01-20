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【迎接兔年】Pokémon GO農曆新年限定　異色「火紅不倒翁」野外及團體戰現身

科技 15:01 2023/01/20

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為慶祝農曆新年，Pokémon GO設有新換裝道具紅燈籠背包，於遊戲內商店開賣。

本港2023農曆新年，終於放寛了疫情防疫限制，回復熱鬧。除了行花市、拜年等活動，還有不少遊戲App推出活動慶祝農曆新年。其中，Pokémon GO就有掘掘兔和捲捲耳等寶可夢更頻繁地出現在野外，各位Pokémon GO訓練家亦可以期待其他活動主題寶可夢，分別在野外及團體戰中現身，從蛋中孵出！

如果各位Pokémon GO訓練家夠幸運的話，將有更​​多機會遇到異色的火紅不倒翁。Pokémon GO官方表示，為慶祝農曆新年，活動獎勵將加碼，而訓練家可以從多種獎勵中進行挑選，作為限時調查的獎勵。包括：

  • 交換時獲得亮晶晶寶可夢的機率提高
  • 成為亮晶晶好朋友的機率提高
  • 開啟友情禮物時可獲得的星星加倍
  • 訓練家可以額外進行一次特殊交換（單日最高上限為2次）

Pokémon GO訓練家可選擇參與的限時調查種類，並且根據祈願內容獲得孵蛋、散步小薰香作用時間，或是蒐集星星沙子的獎勵加碼內容。訓練家所選的路線，亦將決定於活動期間獲得的獎勵加碼內容和調查課題。

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此外，所有完成限時調查的訓練家都會獲得幸運蛋及其他道具，也有機會遇見下列的寶可夢：

    點擊圖片放大

參與團隊戰，下列寶可夢也將出現：

    點擊圖片放大

責任編輯：張寶燕

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