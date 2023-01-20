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【新冠疫苗】國藥Omicron變異株新冠mRNA疫苗　獲中國藥監局批准臨床試驗

股市 13:38 2023/01/20

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【新冠疫苗】國藥Omicron變異株新冠mRNA疫苗　獲中國藥監局批准臨床試驗

中國生物微信公眾號消息，國藥 （01099） 旗下中國生物復諾健生物科技（上海）公布，周四（19日）其Omicron變異株研發的新冠mRNA疫苗正式獲中國國家藥品監督管理局臨床試驗批件。國藥午後股價持平，現報19.22元。

對疫苗獲批臨床，國藥集團稱，這是繼滅活疫苗及重組疫苗技術路線後，在mRNA疫苗研發生產平台達重要里程碑，並將全力以赴，充分對接國藥集團和中國生物各項資源，加快該疫苗臨床試驗。

中生復諾健現已在上海南翔建成從設計到生產的mRNA疫苗藥物中試研發平台，及年產能達20億劑的mRNA疫苗生產車間，形成可在短時間內針對突發傳染性疾病構建研發mRNA疫苗並迅速規模化生產的反應能力。

中國生物稱，未來中生復諾健將推進Omicron株新型冠狀病毒mRNA疫苗的臨床試驗工作，採用隨機、雙盲及安慰劑平行對照的形式，進行臨床研究，進一步評價疫苗的安全性、免疫原性及保護效力。

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編輯：伍鍵文

港股 國藥控股（01099） 微信 疫苗 疫情 傳染病 中國市場 冠狀病毒 中國
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