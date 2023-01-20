▲ 【加密貨幣】加密貨幣借貸公司Genesis申請破產 債權人逾10萬名

幣災漣漪持續，加密貨幣借貸公司Genesis在加密貨幣交易所FTX和對沖基金三箭資本倒閉造成嚴重損失後，按照美國破產法第11章申請破產。

根據破產文件，該公司在一份「巨型」破產申請中列出了超過10萬名債權人，總負債從12億美元到110億美元不等。

據外媒引述知情人士報道，Genesis正在與以律師事務所Kirkland & Ellis 和 Proskauer Rose為代表的債權人進行談判。

Genesis是Barry Silbert的數字貨幣集團（Digital Currency Group）的一部分，當中的一些最大客戶包括運營穩定幣USD Coin 的Circle 和由Winklevoss雙胞胎的Gemini。

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編輯：姚卓然