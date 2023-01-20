辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間

英國首相辛偉誠周四（19日）上載片段談及政府開支，被發現在行駛中的汽車上無扣上安全帶，隨即認錯致歉。蘭開夏郡警方宣布調查事件，卻遭網民批評浪費時間。

艾力寳雲被控過失殺人 同劇軍械師亦遭起訴 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）於社交媒體Instagram，上載他在蘭開夏郡坐車時錄製的短片，目的是宣傳政府的支出政策。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過短片顯示辛偉誠在車上並無扣安全帶，但他卻並非政府網站上列出可不扣安全帶的例外情況。根據法例規定，違反扣安全帶要求最高可被罰款500英鎊（約4,850港元）。

涉事短片已隨即下架，首相府發言人指辛偉誠解下安全帶拍片為短暫判斷錯誤。辛偉誠承認上述行為有錯並為此致歉，也認同所有人都應該扣好安全帶。

蘭開夏郡警方其後宣布調查事件，但不少網民都在另一社交媒體留言批評警方浪費時間，應該集中精力處理更重要的案件。

艾力寳雲道具槍走火命案 死者家屬同意和解 【下一頁】

辛偉誠已非首次因乘坐交通工具引起爭議。他本月初乘坐英國皇家空軍專機，由倫敦西部的空軍基地飛往利兹機場，再到訪西約克郡的一間醫療中心，全程約36分鐘。

外界當時也批評辛偉誠的做法不環保兼浪費公帑，政黨綠黨更質問辛偉誠為何不選擇乘坐更環保的火車。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲