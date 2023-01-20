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【業務轉型】Shell收購電動車充電公司　預計今年上半年完成交易

商業 13:12 2023/01/20

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Sell加大在新能源方面的投資

電動車逐漸成為汽車產業發展主流，以往的石油企業巨頭亦需作出相應改變，石油巨頭蜆殼公司（Shell）也不例外。據路透社報道，Shell將以1.69億美元（約13億港元）的收購價，將電動車充電公司Volta收歸旗下，是繼2021年收購同類型的英國公司Ubitricity後，Shell又一積極轉型的例證。

【電動汽車】行業盈利增長趨樂觀　品牌聚焦開發新型電動汽車

【保員工飯碗】生產電動車少用40%人手　福特汽車擬加強零件生產挽勞動力

據Volta署任首席執行官於1月18日發表的聲明表示，在有限的資金及充滿挑戰的市場環境下，Volta較難獨自在電動車充電相關行業發展。Volta同時獲得Shell的貸款，以協助公司處理相關交易的支出。預計在獲得監管機構等第三方的批准後，相關交易將於今年上半年完成。

外媒《Engadget》報道另指出，Volta董事會成員原本並沒一致認同Shell的收購行動，但由於公司的現金價值於2022年9月30日時已大幅跌至1,560萬美元（約1.2億港元），遠較2021年底的2.62億美元（約20億港元）為低，加上面對外圍經濟環境不明朗及現有資金明顯不足等困境，因此Shell的收購行動最終獲得足夠票數支持。

責任編輯：莫悠悠

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