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【異動股】松景科技曾急升1.2倍　大股東兼CEO張三貨今早開市前大手沽出2.6億股

股市 12:36 2023/01/20

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【異動股】松景科技大成交急升1.2倍　大股東兼CEO張三貨今早大手沽出2.6億股

松景科技 （01079） 股價突然大成交抽高，開市高開13.1%，報0.043元，開市後即彈高，曾一度急升1.2倍，高見0.084元，創七個月高，半日升73.7%，報0.066元，成交額為1478萬元。

公司於中午時公布，董事會確認，公司由董事會主席、行政總裁兼執行董事張三貨最終及全資擁有的SageGlobalHoldingsLimited所告知，於今（20日）上午9時14分，SageGlobal已出售合共2.6億股股份，佔已發行股本約19.6%。於完成出售事項後，SageGlobal將持有約4.54億股股份，佔已發行股本約34.23%。SageGlobal仍將為公司的控股股東。

公司預期出售事項將不會對公司的營運造成任何不利影響。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

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編輯：姚卓然

 

港股 異動股 松景科技（01079）
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