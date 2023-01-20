  • 18°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年三十開始】點搶PayMe新年大利是？　明日起掃廣告QR code玩AR遊戲求籤

科技 13:07 2023/01/20

分享：

分享：

由2023年1月21日，即是明日年三十開始至2月18日，用戶只要找到PayMe喵大仙廣告上的QR code，掃描後登入活動網頁，即可以即玩AR求籤遊戲一次，搶最多達88港元的開運利是，或者限量版NFT。

明日就是年三十！迎來2023兔年最重要「利利是是」好意頭，今年港人終於可以在防疫措施放寬，市道逐漸復甦的情況下，過農曆新年！PayMe日前更表示會有「PayMe喵大仙」現身各區大型廣告牌及巴士站燈箱，大派利是。至於如何獲取PayMe利是，就可以留意下文。

由2023年1月21日，即是明日年三十開始至2月18日，用戶只要找到PayMe喵大仙廣告上的QR code，掃描後登入活動網頁，即可以即玩AR求籤遊戲一次，搶最多達88港元的開運利是，或者限量版NFT。

需注意的是，用戶記得先更新PayMe App來參與是次搶利是AR遊戲。

【Google Search彩蛋】輸入關鍵字出現兔年煙花特效　農曆新年拼圖遊戲

【迎接兔年】The Sandbox推「迎兔賀歲季」　免費開放元宇宙遊戲

PayMe官網指，搶利是熱點將包括：

📍銅鑼灣SOGO對面大型廣告牌

📍旺角電腦中心大型廣告牌

📍全港各區多達 40 個巴士站

該PayMe開運利是將為折扣優惠券，適用於超過5萬間接受PayMe付款的商店，有效期到2023年3月31日。用戶消費滿指定金額用PayMe付款，就會自動扣除折扣金額。

PayMe App另設「快閃優惠券」

此外，現時在PayMe App探索主頁中已有「快閃優惠券」橫額，用戶亦可瀏覽有何心水優惠。

（PayMe App截圖）

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電動車改裝】英國車廠改裝福特電動車　Mustang Mach-E變身長型豪華轎車
今日
【電動車改裝】英國車廠改裝福特電動車　Mustang Mach-E變身長型豪華轎車
【Tesla影片涉造假】Tesla資深工程師供稱　宣傳Model X自動駕駛影片造假
2023/01/19
【Tesla影片涉造假】Tesla資深工程師供稱　宣傳Model X自動駕駛影片造假
【解封隱藏功能】HomePod mini氣溫及濕度感測功能　更新HomePod 16.3後解封
2023/01/19
【解封隱藏功能】HomePod mini氣溫及濕度感測功能　更新HomePod 16.3後解封
【香港初創】區塊鏈存企業文件　便利審核申請
今日
【香港初創】區塊鏈存企業文件　便利審核申請

你可能感興趣

【電動車改裝】英國車廠改裝福特電動車　Mustang Mach-E變身長型豪華轎車
今日 11:03
【電動車改裝】英國車廠改裝福特電動車　Mustang Mach-E變身長型豪華轎車
【Tesla影片涉造假】Tesla資深工程師供稱　宣傳Model X自動駕駛影片造假
16:31 2023/01/19
【Tesla影片涉造假】Tesla資深工程師供稱　宣傳Model X自動駕駛影片造假
【解封隱藏功能】HomePod mini氣溫及濕度感測功能　更新HomePod 16.3後解封
17:52 2023/01/19
【解封隱藏功能】HomePod mini氣溫及濕度感測功能　更新HomePod 16.3後解封
著數優惠 手機Apps 廣告 遊戲 QR Code 廣告 香港 PayMe

下一篇文章

【電動車改裝】英國車廠改裝福特電動車　Mustang Mach-E變身長型豪華轎車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【解封隱藏功能】HomePod mini氣溫及濕度感測功能　更新HomePod 16.3後解封
【解封隱藏功能】HomePod mini氣溫及濕度感測功能　更新HomePod 16.3後解封
【新HomePod】第2代HomePod內置室內空間感測功能　實時測量低音響應＋調節聲音
【新HomePod】第2代HomePod內置室內空間感測功能　實時測量低音響應＋調節聲音
【新版HomePod】終於更新！　蘋果發布第2代HomePod　售2,299元
【新版HomePod】終於更新！　蘋果發布第2代HomePod　售2,299元
【Twitter危機】Twitter廣告業務按年跌40%　已遭500多個廣告商杯葛
【Twitter危機】Twitter廣告業務按年跌40%　已遭500多個廣告商杯葛
【Tesla影片涉造假】Tesla資深工程師供稱　宣傳Model X自動駕駛影片造假
【Tesla影片涉造假】Tesla資深工程師供稱　宣傳Model X自動駕駛影片造假
【Google Search彩蛋】輸入關鍵字出現兔年煙花特效　農曆新年拼圖遊戲
【Google Search彩蛋】輸入關鍵字出現兔年煙花特效　農曆新年拼圖遊戲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款