【年三十開始】點搶PayMe新年大利是？　掃廣告QR code玩AR遊戲求籤

▲ 由2023年1月21日，即是明日年三十開始至2月18日，用戶只要找到PayMe喵大仙廣告上的QR code，掃描後登入活動網頁，即可以即玩AR求籤遊戲一次，搶最多達88港元的開運利是，或者限量版NFT。

迎來2023兔年最重要「利利是是」好意頭，今年港人終於可以在防疫措施放寬，市道逐漸復甦的情況下，過農曆新年！PayMe日前更表示會有「PayMe喵大仙」現身各區大型廣告牌及巴士站燈箱，大派利是。至於如何獲取PayMe利是，就可以留意下文。

由2023年1月21日，即是明日年三十開始至2月18日，用戶只要找到PayMe喵大仙廣告上的QR code，掃描後登入活動網頁，即可以即玩AR求籤遊戲一次，搶最多達88港元的開運利是，或者限量版NFT。

需注意的是，用戶記得先更新PayMe App來參與是次搶利是AR遊戲。

【Google Search彩蛋】輸入關鍵字出現兔年煙花特效 農曆新年拼圖遊戲

【迎接兔年】The Sandbox推「迎兔賀歲季」 免費開放元宇宙遊戲

PayMe官網指，搶利是熱點將包括：

📍銅鑼灣SOGO對面大型廣告牌

📍旺角電腦中心大型廣告牌

📍全港各區多達 40 個巴士站

該PayMe開運利是將為折扣優惠券，適用於超過5萬間接受PayMe付款的商店，有效期到2023年3月31日。用戶消費滿指定金額用PayMe付款，就會自動扣除折扣金額。

PayMe App另設「快閃優惠券」

此外，現時在PayMe App探索主頁中已有「快閃優惠券」橫額，用戶亦可瀏覽有何心水優惠。

▲ （PayMe App截圖）

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：