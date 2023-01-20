艾力寳雲被控過失殺人 同劇軍械師亦遭起訴

▲ 艾力寳雲被起訴兩項過失殺人。

美國荷里活男星艾力寳雲前年拍攝新戲期間，一名女攝影指導因道具槍意外走火而死亡。事發地區的新墨西哥州檢察官表示，艾力寳雲與同劇軍械師將被起訴，兩人同被告過失殺人罪，二人代表律師否認指控。

艾力寳雲道具槍走火命案 死者家屬同意和解 【下一頁】

新墨西哥州檢察官卡馬克—阿爾維斯（Mary Carmack-Altwies）周四（19日）宣布，艾力寳雲（Alec Baldwin）與里德（Hannah Gutierrez-Reed）因女攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins）死亡，分別被起訴兩項過失殺人（involuntary manslaughter）。

卡馬克—阿爾維斯表明，已有充足證據起訴二人，表明兩人會負上法律責任。卡馬克—阿爾維斯指他們一旦罪成，最高可被判監禁18個月及罰款5,000美元（約3.9萬萬港元）。

卡馬克—阿爾維斯稱助理導演哈爾斯（David Halls）已就疏忽使用致命武器認罪，將接受半年感化令。導演索薩（Joel Souza）同在事件中受傷，但未被檢察官起訴。

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艾力寳雲意外後首次受訪 堅稱無開槍 【下一頁】

艾力寳雲代表律師直指，起訴是「嚴重司法不公」，強調其當事人無理由相信當時槍械或拍攝現場使用實彈。代表律師稱艾力寳雲信賴在場專家，並獲對方確認無實彈，因此表明會否認指控。

2021年10月電影《Rust》拍攝期間，艾力寶雲手中的道具槍意外走火，擊中在場的哈欽斯，導致對方最終死亡。艾力寶雲聲稱自己從開槍，亦不知槍械有子彈上膛。

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責任編輯：吳漢培