  • 17°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

艾力寳雲被控過失殺人 同劇軍械師亦遭起訴

環球社會熱點 12:04 2023/01/20

分享：

分享：

艾力寳雲被起訴兩項過失殺人。

美國荷里活男星艾力寳雲前年拍攝新戲期間，一名女攝影指導因道具槍意外走火而死亡。事發地區的新墨西哥州檢察官表示，艾力寳雲與同劇軍械師將被起訴，兩人同被告過失殺人罪，二人代表律師否認指控。

艾力寳雲道具槍走火命案 死者家屬同意和解 【下一頁】

新墨西哥州檢察官卡馬克—阿爾維斯（Mary Carmack-Altwies）周四（19日）宣布，艾力寳雲（Alec Baldwin）與里德（Hannah Gutierrez-Reed）因女攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins）死亡，分別被起訴兩項過失殺人（involuntary manslaughter）。

卡馬克—阿爾維斯表明，已有充足證據起訴二人，表明兩人會負上法律責任。卡馬克—阿爾維斯指他們一旦罪成，最高可被判監禁18個月及罰款5,000美元（約3.9萬萬港元）。

卡馬克—阿爾維斯稱助理導演哈爾斯（David Halls）已就疏忽使用致命武器認罪，將接受半年感化令。導演索薩（Joel Souza）同在事件中受傷，但未被檢察官起訴。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

艾力寳雲意外後首次受訪 堅稱無開槍 【下一頁】

艾力寳雲代表律師直指，起訴是「嚴重司法不公」，強調其當事人無理由相信當時槍械或拍攝現場使用實彈。代表律師稱艾力寳雲信賴在場專家，並獲對方確認無實彈，因此表明會否認指控。

2021年10月電影《Rust》拍攝期間，艾力寶雲手中的道具槍意外走火，擊中在場的哈欽斯，導致對方最終死亡。艾力寶雲聲稱自己從開槍，亦不知槍械有子彈上膛。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國觸及債務上限 耶倫採特別財政措施免違約
今日
美國觸及債務上限 耶倫採特別財政措施免違約
全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
2023/01/19
全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
【烏克蘭戰爭】德國要求美國派坦克 才出口德製坦克供烏
2023/01/19
【烏克蘭戰爭】德國要求美國派坦克 才出口德製坦克供烏
Netflix出300萬年薪 聘私人飛機空中服務員
2023/01/19
Netflix出300萬年薪 聘私人飛機空中服務員
Kim Kardashian斥資158萬 拍賣會購入戴妃經典頸鏈
2023/01/19
Kim Kardashian斥資158萬 拍賣會購入戴妃經典頸鏈

你可能感興趣

美國觸及債務上限 耶倫採特別財政措施免違約
今日 11:02
美國觸及債務上限 耶倫採特別財政措施免違約
全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
18:05 2023/01/19
全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
【烏克蘭戰爭】德國要求美國派坦克 才出口德製坦克供烏
17:15 2023/01/19
【烏克蘭戰爭】德國要求美國派坦克 才出口德製坦克供烏
意外事故 電影 美國 新墨西哥 荷里活

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】德國要求美國派坦克 才出口德製坦克供烏
【烏克蘭戰爭】德國要求美國派坦克 才出口德製坦克供烏
全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
全球最長壽人瑞活到118歲 秘訣靠每日食兩樣嘢
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間12:00）
新西蘭總理下月辭職 稱無足夠精力繼續領導國家
新西蘭總理下月辭職 稱無足夠精力繼續領導國家
【烏克蘭戰爭】普京稱俄必勝 防空導彈產量為美3倍
【烏克蘭戰爭】普京稱俄必勝 防空導彈產量為美3倍
Netflix出300萬年薪 聘私人飛機空中服務員
Netflix出300萬年薪 聘私人飛機空中服務員
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款